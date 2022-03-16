Как защитить квартиру от мародеров – на что нужно обратить внимание в первую очередь

Как обезопасить свое жилище и не дать мошеникам воспользоваться шансом.
В условиях войны участились случаи мародерства. И многие украинцы задаются вопросом, как защитить дом от воров. Главред разобрался, что нужно сделать, чтобы максимально обезопасить свое жилище.
Даже в такой тяжелый для страны период процветает воровство. Мародеры не упустят момента поживиться чем-нибудь ценным из квартир своих соотечественников, которые прячутся в бомбоубежищах или покинули страну. Эти простые правила помогут уберечь квартиру от непрошеных визитеров.
- Спускаясь в укрытие по сигналу воздушной тревоги, не забывайте закрывать окна и двери. Это лазейка для мошенников, через которую они могут спокойно проникнуть в дом, воспользовавшись ситуацией.
- Если вы покинули страну, поддерживайте связь с соседями. Попросите их убирать рекламу и квитанции, чтобы не создавалось впечатление, что в квартире или доме никто не живет.
- Мародеры могут оставлять на квартирах метки. Обращайте внимания на любые необычные отметки: рисунки мелом, записки или объявления. Они могут вернуться и проверить – если все это на месте –для них это может стать зеленым светом.
- Вызывайте полицию, если заметили, как группа людей несет ценные вещи. Проявив бдительность, вы поможете уменьшить количество любителей поживиться чужим имуществом и усилить безопасность города.
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Автор: Елена Стороженко