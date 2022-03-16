Как защитить квартиру от мародеров – на что нужно обратить внимание в первую очередь

Как защитить квартиру от мародеров / ua.depositphotos.com

В условиях войны участились случаи мародерства. И многие украинцы задаются вопросом, как защитить дом от воров. Главред разобрался, что нужно сделать, чтобы максимально обезопасить свое жилище.

Даже в такой тяжелый для страны период процветает воровство. Мародеры не упустят момента поживиться чем-нибудь ценным из квартир своих соотечественников, которые прячутся в бомбоубежищах или покинули страну. Эти простые правила помогут уберечь квартиру от непрошеных визитеров.

Спускаясь в укрытие по сигналу воздушной тревоги, не забывайте закрывать окна и двери. Это лазейка для мошенников, через которую они могут спокойно проникнуть в дом, воспользовавшись ситуацией.

Если вы покинули страну, поддерживайте связь с соседями. Попросите их убирать рекламу и квитанции, чтобы не создавалось впечатление, что в квартире или доме никто не живет.

Мародеры могут оставлять на квартирах метки. Обращайте внимания на любые необычные отметки: рисунки мелом, записки или объявления. Они могут вернуться и проверить – если все это на месте –для них это может стать зеленым светом.

Вызывайте полицию, если заметили, как группа людей несет ценные вещи. Проявив бдительность, вы поможете уменьшить количество любителей поживиться чужим имуществом и усилить безопасность города.

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