Харьковчанка проехала 350 км, чтобы найти свою кошку - невероятная история четырехлапой беженки

Большинство украинцев эвакуируются вместе со своими "хвостиками" / Фото Reuters

Украинка проехала на попутках сотни километров, чтобы забрать свою кошку, которая потерялась на вокзале во Львове во время эвакуации из-за войны России против Украины.

Кошку по имени Липучка подобрала местный волонтер Галина Мончак, а потом разыскала владелицу, которая уже успела переехать в Житомирскую область. Когда хозяйка узнала, что ее любимица нашлась, сразу за ней приехала, пишет издание Сегодня.

Испуганное и голодное животное нашли через две недели. От железнодорожного вокзала кошка отошла недалеко

"Из-под машины вышла кошка. Она была настолько голодная, что когда увидела еду, бросилась и начала есть", – рассказала львовянка, у которой дома живут семь кошек, кроме того она подкармливает и дворовых пушистиков.

Галина сразу поняла, что кошка-потеряшка - домашняя. Она сфотографировала животное и разместила фото в соцсетях. А потом в одной из групп нашла объявление харьковчанки, которая искала похожую кошку.

На тот момент хозяйка кошки уже переехала из Львова на Житомирщину. Однако сразу примчалась за ней после звонка волонтера.

"Мы встретились. Все плакали. Кошка ее узнала", - рассказала она.

Семья харьковчан взяла Липучку из приюта для животных два года назад. Чтобы забрать животное, Ирина Коноваленко преодолела почти 350 километров.

"Ехала я через Ровно и у всех был такой вопрос: "У тебя породистая кошка?". Говорю – да нет, обычная, но она все равно она моя, родная", – рассказала девушка.

Как сообщал Главред, семья киевлян во время эвакуации 17 километров несла свою собаку на руках до границы с Польшей. Немецкую овчарку зовут Пуля, ей уже 12 лет.

Пуля постоянно падала и не могла самостоятельно подняться. Ее хозяйка останавливала машины, но все вокруг советовали оставить собаку на произвол судьбы.

"Наши собаки – часть нашей семьи. Моя любимица пережила все счастливые и грустные моменты вместе с нами. Мамина собака – это все, что у нее осталось от прежней жизни. Поэтому мой муж иногда нес Пулю на плечах", – рассказала Алиса.

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