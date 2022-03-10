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Украинцы несли старую собаку 17 километров до границы с Польшей: теперь ими восхищается весь мир

10 марта 2022, 07:12

Фото с человеком, который несет собаку на руках стало "вирусным" в Сети.

Украинцы несли старую собаку 17 километров до границы с Польшей / Guardian Community

Мир облетело фото украинки со старенькой собакой на руках. В подписях к кадру говорится, что женщина преодолела 17 километров. Позже выяснилось, что на самом деле на фото собаку несет мужчина.

Муж 35-летней киевлянки Алисы сопровождал свою семью до границы. Собаку зовут Пуля, и ей уже 12 лет, пишет The Guardian.

Женщина вместе с семьей проживала в Киеве, и когда Россия цинично напала на столицу Украины – она решила уехать из города. В преддверии полномасштабного вторжения, 23 февраля, скончался ее отец. Его так и не успели похоронить.

Из Киева выбирались на маленькой машине, в которой они ехали вдевятером: Алиса, ее мама и сестра, двое мужчин, четверо детей и две большие собаки, в том числе пожилая немецкая овчарка Пуля.

Guardian Community

По словам женщины, в салоне совсем не было места. Так они проехали 16 часов, остановившись в деревне в 140 километрах от Киева.

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Оттуда семья отправилась в Польшу. Алиса работает программисткой в ​​германской компании, в этом ей помогали работодатели. Однако у границы образовалась огромная пробка. Требовалось 3 – 5 дней, чтобы добраться до пропускного пункта на авто. А оставаться так долго в машине не было возможности из-за минусовой температуры.

До границы оставалось 17 километров, и это расстояние они решили преодолеть пешком.

"Это было тяжелое путешествие по горам и рекам. Мои дети плакали на холоде. Мне тоже хотелось плакать, но я не могла сдаться… Это была моя идея поехать на границу", – вспоминает Алиса.

Все говорили оставить собаку

Пуля постоянно падала и не могла самостоятельно подняться. Женщина останавливала машины, но все вокруг советовали оставить четверолапую на произвол судьбы.

"Но наши собаки – часть нашей семьи. Моя любимица пережила все счастливые и грустные моменты вместе с нами. Мамина собака – это все, что у нее осталось от прежней жизни. Поэтому мой муж иногда нес Пулю на плечах", – рассказала Алиса.

Guardian Community

В итоге Алиса с детьми и собаками попала в Польшу. А ее муж вернулся в Украину. Сейчас женщина скучает по любимому, а еще стремится похоронить своего отца.

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