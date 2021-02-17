Голос изгнала из фракции депутата, который избил ведущего на концерте

Константина Богатова выгнали из партии Голос /

Политсовет партии Голос принял решение исключить из фракции в Киевском городском совете депутата Константина Богатова, который спровоцировал конфликт со стендап-комиком Владом Капицей.

Как говорится в заявлении политической силы, Константин Богатов больше не является частью партии.

"Политсовет партии Голос рекомендовал исключить Константина Богатова из состава фракции в Киевсовете… Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция Голоса в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы", — говорится в сообщении.

В то же время, Богатов отказался добровольно сдавать мандат. В партии приняли решение дождаться возможности отозвать его по решению общины.

Читайте также"Не базарь": в Николаеве депутаты ОПЗЖ разругались в мэрии

"Нам неприятно принимать такое решение. Но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим г-на Константина за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", — добавили в партии.

Напомним, депутат Киевсовета от партии Голос Константин Богатов напал на стендап-комика Влада Капицу из-за использования во время концерта ненормативной лексики.

Как сообщает в Facebook сам комик, депутату якобы не понравился формат выступления комиков, на котором он находился в качестве зрителя, после чего Богатов начал выяснять отношения и пустился в драку.

Позже Богатов написал об инциденте и заявил, что принес извинения Капице "в смске и предложил ему принести свои извинения лично".

Как ранее сообщал Главред: