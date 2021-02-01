Из фракции Слуги народа исключен Дубинский

Александр Дубинский больше не член парламентской фракции Слуга народа / УНИАН

В понедельник, 1 февраля, нардеп Александр Дубинский исключен из парламентской фракции партии Слуга народа.

Народный избранник Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что исключение Дубинского из фракции поддержали 198 "слуг народа", 29 высказались против, а 19 – воздержались.

Дубинский уже прокомментировал инцидент.

"Это не то, что голосование, это чистый фарс…это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям…", – заявил он.