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Из фракции Слуги народа исключен Дубинский

1 февраля 2021, 18:47

Народный избранник уже прокомментировал инцидент. Политик назвал голосование "чистым фарсом".

Дубинский больше не член парламентской фракции Слуга народа
Александр Дубинский больше не член парламентской фракции Слуга народа / УНИАН

В понедельник, 1 февраля, нардеп Александр Дубинский исключен из парламентской фракции партии Слуга народа.

Народный избранник Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что исключение Дубинского из фракции поддержали 198 "слуг народа", 29 высказались против, а 19 – воздержались.

Дубинский уже прокомментировал инцидент.

"Это не то, что голосование, это чистый фарс…это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям…", – заявил он.

Алексей Гончаренко Слуга народа Александр Дубинский
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