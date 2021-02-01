Из фракции Слуги народа исключен Дубинский

Народный избранник уже прокомментировал инцидент. Политик назвал голосование "чистым фарсом".
В понедельник, 1 февраля, нардеп Александр Дубинский исключен из парламентской фракции партии Слуга народа.
Народный избранник Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что исключение Дубинского из фракции поддержали 198 "слуг народа", 29 высказались против, а 19 – воздержались.
Дубинский уже прокомментировал инцидент.
"Это не то, что голосование, это чистый фарс…это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям…", – заявил он.
Автор: Екатерина Присяжнюк