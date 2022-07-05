Города будут равнять с землей: в Британии рассказали о том, как РФ попытается захватить Донетчину

Во время попытки захвата Донетчины оккупанты будут равнять города с землей / @vysotskiy.ap, npr.org

Российские войска начнут захватывать Донецкую область после захвата Луганской. При этом они будут с помощью артиллерии ровнять города с землей. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании.

Бои за Донецкую область будут тянуться медленными темпами с применением большого количества артиллерии, как это было в Луганской области.

В Британии убеждены, что быстрый захват Лисичанска расширяет контроль оккупантов почти на всю территорию области. Таким образом они заявили о существенном прогрессе в достижении цели "освобождения Донбасса".

"В отличие от предыдущих фаз войны, Россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск: центральной группировкой, вероятно, под командованием генерал-полковника Александра Лапина, и южной группировкой, вероятно, под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина", - говорится в сообщении.

Во время контроля позиций в Северодонецке и Лисичанске существовала угроза котла, ведь оккупанты могли наступать с трех сторон. Теперь украинские военные могут отойти на более выгодные позиции на выпрямленной линии фронта.

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Захват Лисичанска войсками РФ

Утром 3 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, российские оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области. Административные здания города разрушены полностью.

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

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