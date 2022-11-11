Графики не действуют: в Киеве начались экстренные отключения света

В Киеве начались экстренные отключения света/ УНИАН

В Киеве 11 ноября не будут действовать графики отключения электроэнергии. В столице применяются экстренные отключения света.

Как сообщили в КМДА, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные отключения света.

"Стабилизационные графики пока не действуют. ДТЭК "Киевские электросети" благодарит жителей города за понимание и умеренное потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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