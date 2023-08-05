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ГУР – об атаках на корабли России: Черноморский флот уязвим, врагу опасно везде

Андрей Ганчук
5 августа 2023, 12:59 обновлено 5 августа, 13:08
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Большой десантный корабль Оленегорский горняк серьезно поврежден, в ближайшее время мы его не увидим, считает спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Корабли РФ
Корабли Черноморского флота РФ уязвимы перед современными средствами поражения - военная разведка Украины / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Атаки десантного корабля страны-агрессора России Оленегорский горняк и танкера SIG в Черном море показали, что Черноморский флот оккупантов уже не кажется таким неуязвимым. Оккупанты нигде не могут чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты России просчитались, когда надеялись на свой флот. Во время большой войны выяснилось – военные корабли можно поражать меньшими, но более современными средствами.

"Продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации ра**истов в Украину. То, что они думали будет работать им на пользу, а именно их флот, в современных условиях не кажется уже таким неуязвимым для других меньших, но более современных средств. Поэтому оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на всех территориях", - отметил Юсов.

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Кроме того, он добавил, что россияне вряд ли в скором времени восстановят большой десантный корабль Оленегорский горняк.

"Конструкция делалась не на территории современной РФ, повреждения там очень значительны. И, конечно, в ближайшее время этого "Оленегорского горняка" мы не увидим", - подчеркнул Андрей Юсов.

Атака кораблей России

Неизвестные дроны атаковали военно-морскую базу России в городе Новороссийск 4 августа. В Минобороны агрессора обвинили в инциденте Киев и заявили о якобы "уничтожении всех дронов огнем с кораблей".

Был подбит большой десантный корабль РФ Оленегорский горняк. Один из отсеков корабля затопило. Он перевернулся на бок, после чего был отбуксирован к берегу.

В ночь на 5 августа неизвестные морские дроны атаковали танкер SIG российских оккупантов в Керченском проливе. Нефтяное судно получило пробоину. По данным журналистов, атака – результате спецоперации СБУ и ВМС ВСУ.

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