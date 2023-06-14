HIMARS "благословил": ВСУ уничтожили колонну оккупантов под Кременной, в РФ истерика

Оккупанты собирались "торжественно" наступать на позиции ВСУ и выстроились для "благословения" командиром, но речь прервал "прилет". Вероятно, много погибших.

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ВСУ уничтожили колонну оккупантов под Кременной, в РФ истерика/ Минобороны РФ, Википедия

В России началась истерика после того, как украинские военные уничтожили колонну российских оккупантов под городом Кременная на Луганщине. Большое количество личного состава захватчиков выстроилось рядом со своей техникой, чтобы услышать "слово благословения" на наступление от своего командира. Но пока они топтались на месте два часа, их "благословил" уже не командир, а HIMARS.

Об этом сообщил в Telegram украинский журналист Денис Казанский на основе публикаций российских пропагандистов. Он отметил, что, вероятнее всего, среди оккупантов большое количество погибших.

Согласно сообщениям российских пропагандистов, оккупанты готовились "торжественно" наступать на позиции украинских военных. Большое количество личного состава врага собралось в одном месте и выстроилось в очередь, чтобы услышать речь командира. Но они так долго стояли в одном месте, что дождались прилета из HIMARS.

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Денис Казанский отмечает, что, вероятно, оккупационная армия в результате этого инцидента понесла большие потери, ведь пропагандисты страны-агрессора РФ из-за этого устроили настоящую истерику в соцсетях.

"Российские военкоры в ярости. Под Кременной у оккупантов произошел досадный инцидент. Некий талантливый военачальник собрал в месте большое количество живой силы и техники и построил в колонны для торжественного наступления. Результат оказался предсказуемым – всех накрыло "Хаймарс". Судя по накалу возмущения, жертв явно не меньше, чем в Макеевском ПТУ 1 января", – отметил Казанский.

Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

Война в Украине

В ночь на среду, 14 июня, в Одессе прогремели взрывы – российские оккупационные войска атаковали город крылатыми ракетами. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Есть погибшие и раненые.

Напомним, командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский рассказал, что ВСУ ведут боевую работу под Берховкой Бахмутского района. Ожидается дальнейшее продвижение с выходом на север Бахмута и возвращение ранее захваченных оккупантами позиций. Войска продвигаются с юга в сторону Клещиевки и взяли трассы логистики, чтобы впоследствии организовать окружение российских оккупантов в городе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что пока рано делать выводы о том, станет ли контрнаступление украинских военных поворотным в войне страны-агрессоры России против Украины. Однако ВСУ всё больше продвигаются вперед, а это может показать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не сможет одержать победу в войне, и подтолкнуть его к переговорам.

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