"Хочу повеситься": в сети появилось фото переписки российского солдата с матерью

Появилось фото переписки уже убитого российского солдата с матерью. Он писал родным, что хочет повеситься.

Снимок общения захватчика опубликовал Телеграмм-канал "Оперативный ВСУ". полученную от полка "Азов".

Мать спрашивает у сына, точно ли он на учениях и хочет отправить посылку. Он отказывается. "Да какую посылку, мама? Я повеситься хочу", – пишет военный.

Также он добавил, что попал на "настоящую войну", от которой ему страшно.

"Нам сказали, что они будут нас приветствовать, а они бросаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело", – написал он.

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На данным момент не известно, что это за солдат и сколько ему было лет. Для поиска родственники могут обращаться на правительственный сайт и телеграм-канал "Ищу своих", которые специально разработало украинское МВД.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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