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Хомчак сделал громкое заявление о роли ВСУ в Европе

4 апреля 2021, 11:13
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Сегодня Вооруженные силы Украины активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям военной реформы, рассказал главнокомандующий ВСУ.

Руслан Хомчак
Руслан Хомчак сделал громкое заявление о роли ВСУ в Европе / УНИАН

За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он напомнил, что в феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены. Россия оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, развязала кровавую войну.

"Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину, оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности", - заявил Хомчак по случаю дня создания Организации Североатлантического договора, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что сегодня ВСУ активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям военной реформы.

"Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера расширенных возможностей. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием", - сообщил он.

Также главнокомандующий ВСУ уточнил, что в 2021 году военнослужащие ВСУ примут участие в 15 многонациональных учениях за пределами страны и девяти на нашей территории.

Заявления Хомчака – о чем сообщалось ранее:

  • Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак убежден, что президент Украины Владимир Зеленский в состоянии отдать приказ о наступлении на Донбассе. Однако прежде необходимо просчитывать все последствия, силы, возможности, резервы.
  • Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его заявлению, военные погибли от снайперского выстрела, во время разминирования района насосной станции.

НАТО ВСУ военные учения новости Украины Руслан Хомчак
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