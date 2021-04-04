Руслан Хомчак сделал громкое заявление о роли ВСУ в Европе / УНИАН

За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он напомнил, что в феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены. Россия оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, развязала кровавую войну.

"Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину, оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности", - заявил Хомчак по случаю дня создания Организации Североатлантического договора, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что сегодня ВСУ активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям военной реформы.

"Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера расширенных возможностей. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием", - сообщил он.

Также главнокомандующий ВСУ уточнил, что в 2021 году военнослужащие ВСУ примут участие в 15 многонациональных учениях за пределами страны и девяти на нашей территории.

Заявления Хомчака – о чем сообщалось ранее: