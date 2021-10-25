Худшее – впереди: Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 – эксперт

В Украине прогнозируют рост числа случаев заболевания коронавирусом / Reuters

В Украине уже через неделю показатели уровня выявленных случаев заболеваемости коронавирусом достигнут новых максимальных значений, заявил глава Центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, до конца 2021 года в Украине вполне реален рост числа выявленных случаев до 30 тысяч в сутки.

Эксперт прогнозирует, что пиковая нагрузка придется на первую половину ноября, а уже со следующей недели многие регионы перейдут в красную зону эпидемической опасности.

Кроме того, он не исключил, что в ближайшее время в Украине показатели нагрузки на систему здравоохранения достигнут показателей 7 тысяч госпитализированных COVID-19 в сутки.

Вместе с тем медик уверен в том, что более важными показателями являются госпитализация и смертность от коронавируса.

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"Если говорить о смертности до конца 2021 года, то по разным сценариям мы ожидаем до 92 тысяч умерших — это цифра с самого начала пандемии. Максимальная суточная нагрузка может достигать до 50% больше, чем в предыдущую волну", — добавил Ганиченко.

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Ранее известный эпидемиолог заявила, что главная проблема тех, кто против вакцинации от коронавируса, в дезинформации. По словам Татьяны Чумаченко, люди не могут сделать правильные выводы.

В свою очередь врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.