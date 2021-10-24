Врач назвала главную ошибку невакцинированных украинцев

Нежелающие прививаться неправильно воспринимают информацию / Getty Images

Украинцы утопают в информационном хаосе на тему вакцинации и не могут сделать правильные выводы о том, как победить коронавирус.

Так считает эпидемиолог Татьяна Чумаченко, пишет "Украина 24".

По ее словам, именно это является главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в стране.

"Мы наблюдаем рост заболеваемости. К сожалению, условия распространения вируса имеют место и, к сожалению, мы сейчас не видим, эпидемиологи по крайней мере не видят реальных причин к тому, чтобы заболеваемость снижалась. Люди по-прежнему не хотят вакцинироваться, люди по-прежнему не соблюдают дистанцию, не очень-то любят правильно носить маски. И это беда всей страны", - твердит Чумаченко.

Эксперт считает, что не все проблемы со здоровьем, которые якобы появляются у привитых, являются "побочкой" вакцинации.

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"Нельзя говорить, что после вакцинации столько-то человек умерло. До коронавируса люди умирали каждый день по разным причинам, и сейчас продолжают. Когда идет массовая вакцинация, безусловно, идет наслоение всех событий негативных и со здоровьем людей. Они какие были, такие же и остались…", - добавила Чумаченко.

Читайте такжеВсе идут на каникулы: Данилов потребовал от МОН всеобщий "отдых"Кроме того, эпидемиолог напомнила, что именно благодаря вакцинации человечеству удалось победить ряд заболеваний. То же самое, по ее словам, касается и коронавируса, который сможет отступить только в случае выработки коллективного иммунитета.

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.