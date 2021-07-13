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Худший сценарий для Киева: эксперт оценил риски остановки транзита газа через Украину

13 июля 2021, 01:25
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РФ может под надуманным предлогом прекратить транзит газа через ГТС Украины, предупредил Иван Плачков.

Северный поток-2
Эксперт оценил перспективы запуска Северного потока - 2 / Reuters

В случае введения в действие обоих ниток газопровода Северный поток, это дает России возможность обеспечивать вместе с Южным потоком почти в полном объеме всех потребителей в Европе, с которыми у них контрактные отношения, заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Как подчеркнул он в эфире на телеканале Украина 24, кроме экономической и политической составляющей есть еще и техническая.

Он не исключил ситуации, когда Газпром откажется от транзита через Украину под предлогом устаревшей ГТС.

"Поэтому я думаю, возможен такой вариант, что Россия будет платить нам 1,5 млрд до 2024 года, и при этом в любое время, особенно зимой, например накануне новогодних праздников, остановить транзит газа через ГТС Украины. Нам нужно быть готовыми к тому, что Россия может остановить транзит газа в Европу, и обеспечить потребителей Украины. Это будет очень сложно", — сказал эксперт.

В то же время он призвал подготовиться к возможному прекращению транзита газа, а экономические потери Украины при этом будут огромными.

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"В отопительный сезон, нам, во-первых, нужно иметь в газовых хранилищах не менее 23 млрд кубов газа. Нам нужно обеспечить не менее 60 млн кубов газа собственной добычи. И особенно если будут минусовые температуры, нам нужно обеспечить поставку газа из Европы на уровне 50 млн. И четвертое — нам нужно делать реконструкции и сделать несколько газопроводов для потребителей, в частности, в Харьковской области, которые сейчас напрямую получают газ из России", — добавил Плачков.

Ранее кандидат на пост Федерального канцлера Армин Лашет говорил, что если Россия нарушит свои обязательства и будет использовать Северный поток-2 против Украины, то Европа в любой момент сможет отключить газопровод.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко сказал, что Газпром начал шантажировать Европу, требуя одобрения достройки и запуска СП-2. Россия уже существенно сократила транзит газа через Украину и ставит ЕС перед выбором: либо Северный поток-2 и дешевый газ, либо проблемы с поставками топлива.

Украинский дипломат Константин Грищенко полагает, что если после парламентских выборов в Германии новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых, СП-2 могут остановить на 3-4 года.

Северный поток-2 новости Украины
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