Искать призывников по месту жительства: юрист рассказал, законно ли это

Как говорит юрист Ростислав Кравец заходить в квартиры людей сотрудники военкоматов и Нацполиции с Муниципальной вартой без решения суда права не имеют.

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Непосредственно в жилища военнообязанных заходить без специального разрешения суда нельзя - юрист / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В Запорожье представители Территориальных центров комплектования (в просторечии ‒ военкоматы), Муниципальной варты и Нацполиции объединились для того, чтобы обходить дома, в которых проживают военнообязанные граждане. Как объяснил юрист Ростислав Кравец в порталу "Факты ICTV", заходить непосредственно в жилища такие люди без специального разрешения суда не могут.

К "реформированию" процесса мобилизации прибегли местные власти Запорожья. И якобы уже сформирована 21 мобильная группа, которая будет совершать обходы в разных районах города с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

Первый заместитель мэра Запорожья Александр Власюк сообщил, что доступ к подъездам мобильным группам должны предоставлять главы ОСМД и управляющие компании.

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"Основная задача – донести до тех граждан, которые не явились [в ТЦК ‒ Главред], что им нужно явиться и пройти медицинское обследование, а также провести сверку в военкоматах", – сказал чиновник.

Ростислав Кравец заявил, что представители военкоматов, Муниципальной варты та Нацполиции во время обходов не имеют права проникать в домовладение до решения суда.

"Все, что они могут, это подходить под дверь, звонить, вручать повестки", – объяснил юрист.

Правозащитник напомнил основные правила ‒ повестка должна быть вручена лично в руки человеку, которому она адресована. Военнообязанный должен поставить подпись о получении.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят правила отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом касательно мобилизации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.

Как ранее стало известно, в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

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