УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Искать призывников по месту жительства: юрист рассказал, законно ли это

Дмитрий Видоменко
3 декабря 2023, 18:36
Как говорит юрист Ростислав Кравец заходить в квартиры людей сотрудники военкоматов и Нацполиции с Муниципальной вартой без решения суда права не имеют.
Мобилизация, ВСУ
Непосредственно в жилища военнообязанных заходить без специального разрешения суда нельзя - юрист / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В Запорожье представители Территориальных центров комплектования (в просторечии ‒ военкоматы), Муниципальной варты и Нацполиции объединились для того, чтобы обходить дома, в которых проживают военнообязанные граждане. Как объяснил юрист Ростислав Кравец в порталу "Факты ICTV", заходить непосредственно в жилища такие люди без специального разрешения суда не могут.

К "реформированию" процесса мобилизации прибегли местные власти Запорожья. И якобы уже сформирована 21 мобильная группа, которая будет совершать обходы в разных районах города с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

Первый заместитель мэра Запорожья Александр Власюк сообщил, что доступ к подъездам мобильным группам должны предоставлять главы ОСМД и управляющие компании.

видео дня

"Основная задача – донести до тех граждан, которые не явились [в ТЦК ‒ Главред], что им нужно явиться и пройти медицинское обследование, а также провести сверку в военкоматах", – сказал чиновник.

Ростислав Кравец заявил, что представители военкоматов, Муниципальной варты та Нацполиции во время обходов не имеют права проникать в домовладение до решения суда.

"Все, что они могут, это подходить под дверь, звонить, вручать повестки", – объяснил юрист.

Правозащитник напомнил основные правила ‒ повестка должна быть вручена лично в руки человеку, которому она адресована. Военнообязанный должен поставить подпись о получении.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят правила отсрочки от мобилизации. В Верховной Раде Украины работают над новым законопроектом касательно мобилизации в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что новый план мобилизации будет готов на следующей неделе. Президент Украины анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.

Как ранее стало известно, в Украине могут измениться требования к отсрочке и правила для студентов. Об этом сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она заявила, что в правительстве работают над законопроектом, однако финальных предложений и текста проекта пока нет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация военкоматы повестка мобилизация в армию Ростислав Кравец
Реклама

Главное за день

Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

19:36 Синоптик
В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

18:18 Политика
"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в Крым

"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в Крым

18:09 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:36

Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

19:32

Ядерное сдерживание Путина: в Германии назвали план для ЕС и обеспокоились США

19:10

Возможен ли новый аналог "Тегерена-43"?мнение

18:41

Эксперт рассказал, как предотвратить конденсат на окнах: эти простые советы спасут ваш дом

18:36

Искать призывников по месту жительства: юрист рассказал, законно ли это

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
18:18

В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

18:09

"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в КрымВидео

17:52

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 декабря: Льву - успех в отношениях, Деве - новые начинания

17:49

Как поставить на место соседей: эти простые советы помогут избежать проблемВидео

Реклама
17:23

Могут ли войска РФ снова подойти к Киеву: украинский разведчик сделал заявление

17:10

"Не"разведенный Мурат Налчаджиоглу снялся на фоне бюста чужой женщины

17:05

Что нельзя делать 4 декабря, чтобы не навлечь беду: приметы и запреты дня

16:50

Почему детям нельзя спать со взрослыми: какая опасность угрожает ребенку

16:41

"День победы Украины постоянно откладывается": эксперт назвал причинуВидео

16:27

Прямой, крупный или "картошкой": как определить характер человека по носу

16:15

Дезинсектор рассказал, чем изгнать крыс и мышей из дома

16:11

Даша Кацурина раскрыла свой редкий диагнозВидео

15:57

Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь – Столтенберг

15:21

"Клоун"-путинист Охлобыстин разнылся, что Макаревич "сделал ему больно"

15:11

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кого из знаков ждет страсть и сильнейшая влюбленность

Реклама
15:06

Украина перешла на новый этап войны: Подоляк назвал три ключевых решения

14:48

Германия хочет меньше платить Евросоюзу за оружие для Украины - Daily Telegraph.

14:31

Ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног: синоптик сказал, где ухудшится погода

14:27

Лилия Ребрик раскрыла дату родов и планы на имя третьего ребенка

13:55

Безумная путинистка-"Красная шапочка" Поплавская назвала Лорак предательницей

13:43

Лунный календарь 4 декабря 2023: стрижка в этот день принесет большую удачу

13:38

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: садовник рассказал, что может их "убить"

13:15

К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета

13:12

Церковный праздник 4 декабря: что нельзя делать в Варварин день

12:57

Какие продукты подорожают в Украине к Новому году: на что украинцам придется раскошелиться

12:00

"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ

11:59

Повышение украинцам пенсий: когда это может случиться и какая сумма

11:55

Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, уже ликвидированы: деталиВидео

11:48

Что делать, если в доме завелась моль: как найти гнезда и уничтожить насекомых

11:41

Гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Девам - скорые перемены, Козероги - избегайте толпы

11:31

"Самостоятельно мы не вытащим": майор ВСУ рассказал об угрозе Третьей мировой

11:07

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Козе - благосклонность друзей, Собаке - негатив из-за сплетен

11:04

"Идет 3-я волна штурмов": оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику

10:32

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кто успеет разбогатеть в 2023

10:10

Каких событий на фронте стоит ожидать зимой: эксперт дал прогноз наступления ВСУВидео

Реклама
10:05

Гости будут просить еще: рецепт непревзойденного мандаринового десерта к Новому году

09:59

"Если она была целью – это еще хуже": Гетьман сказал, на что указывает отравление Будановой

09:25

Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: Скорпионы - позаботьтесь о себе, Девы - потерпите

09:07

"Пережить украинцев": глава Пентагона назвал большую ошибку диктатора России

08:57

РФ устроила ночную атаку, ракету сбить не удалось: все подробности

08:10

Бои в Авдеевке: что происходит на фронтемнение

08:09

Россияне расстреляли украинских пленных: в ВСУ подтвердили гибель военных

07:28

Много снега и сильный ветер: в ISW раскрыли, как непогода на фронте замедляет войну

06:49

С чего вы взяли, что Путин хочет с вами договариваться?мнение

06:25

Как правильно – "Фейсбук" или фейсбук, "Ютуб" или ютуб: языковед расставил точки над "і"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять