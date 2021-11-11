Исключение Украины из "зеленого" списка ЕС: какие страны остались открытыми для украинцев

Какие страны остались открытыми для украинцев / Reuters

Ранее на этой неделе европейский Союз обновил "зеленый список" стран для туристов. Украина в новый перечень уже не попала. Однако окончательное решение о том, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает индивидуально.

Путешественникам не нужно расстраивать, ведь уехать есть куда. Так, Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Ирландия и Нидерланды уже объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины. Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что касается Нидерландов, то с 13 ноября, кроме свидетельства о вакцинации (страна признает все вакцины, которые использует Украина) для въезда будет необходим негативный тест, а более подробный перечень требований вы можете посмотреть на сайте МИД – здесь.

Эстония, Чехия, Дания, Бельгия, Ирландия и Хорватия требуют полную вакцинацию сертифицированными в ЕС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А вот Австрия признает все вакцины от COVID-19, которые использует Украина, в том числе CoronaVac.

Кипр же, кроме вакцинированных, принимает украинцев с негативным результатом ПЦР-теста, сделанного до и по прибытии в страну. Список открытых для украинцев стран постоянно обновляется. С подробными условиями въезда в европейские государства можно ознакомиться на интерактивной карте МИД Украины.

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В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Меж тем в НАН уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По данным ученых, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.