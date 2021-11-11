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Исключение Украины из "зеленого" списка ЕС: какие страны остались открытыми для украинцев

11 ноября 2021, 16:24
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Первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев, стал Кипр.

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Какие страны остались открытыми для украинцев / Reuters

Ранее на этой неделе европейский Союз обновил "зеленый список" стран для туристов. Украина в новый перечень уже не попала. Однако окончательное решение о том, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает индивидуально.

Путешественникам не нужно расстраивать, ведь уехать есть куда. Так, Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Ирландия и Нидерланды уже объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины. Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что касается Нидерландов, то с 13 ноября, кроме свидетельства о вакцинации (страна признает все вакцины, которые использует Украина) для въезда будет необходим негативный тест, а более подробный перечень требований вы можете посмотреть на сайте МИД – здесь.

Эстония, Чехия, Дания, Бельгия, Ирландия и Хорватия требуют полную вакцинацию сертифицированными в ЕС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А вот Австрия признает все вакцины от COVID-19, которые использует Украина, в том числе CoronaVac.

Кипр же, кроме вакцинированных, принимает украинцев с негативным результатом ПЦР-теста, сделанного до и по прибытии в страну. Список открытых для украинцев стран постоянно обновляется. С подробными условиями въезда в европейские государства можно ознакомиться на интерактивной карте МИД Украины.

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В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Меж тем в НАН уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По данным ученых, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

viber
Евросоюз путешествия Дмитрий Кулеба
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