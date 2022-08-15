Как в дальнейшем будет проходить мобилизация в ВСУ: детальное разъяснение / коллаж фото УНИАН

О демобилизации и возвращении солдат ВСУ с фронтов речь пока не идет, ведь, по закону, во время военного положения мобилизация продолжается вплоть до его отмены Радой. Об этом в интервью изданию Liga.net рассказали начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач и секретарь парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, нардеп Роман Костенко.

По их словам, волн мобилизации как таковых в Украине уже нет, потому что она фактически происходит беспрерывно.

"Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены", – отметил Горбач.

Другой важный вопрос ‒ что будет с призывом, если война будет продолжаться долго и нужно будет полностью менять воюющих с 24 февраля ‒ пока остается без ответа.

"Пока есть военное положение, все люди, которых призвали, будут служить и дальше. Это опытные бойцы, и будет неправильно на их место набирать тех, у кого нет опыта. Относительно отдыха – предусмотрен вывод подразделений первой линии, отведение их на реабилитацию и восстановление. Но вообще такого понятия, как отдых, сейчас нет", – объяснил Костенко.

Военное положение в Украине

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

В случае утверждения Радой инициатив президента военное положение и мобилизацию в Украине продлят до 21 ноября.

Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

15 августа Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию до 21 ноября.

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