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Как выглядит Центр принятия решений, откуда руководят обороной Украины: уникальные кадры

15 февраля 2023, 13:49
Центр принятия решений - главная цель врага. Журналист Дмитрий Комаров показал, как выглядит это место под землей изнутри.
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров показал кадры из "Центра принятия решений" / скриншот

Украинский журналист, автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал уникальные кадры из места, которое враг хочет разыскать больше всего - это подземный Центр принятия решений, откуда военачальники руководят обороной Украины.

"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", так как именно так наш враг называет такие места. И именно они - главная цель врага. Это Центр боевого управления", - написал журналист в своем Telegram-канале.

Комаров не сказал, где и когда происходила съемка. Отметил лишь, что все происходило с соблюдением мер безопасности и после долгих месяцев ожидания.

видео дня

"Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловимый - всегда в бою", - сказал журналист.

Дмитрий Комаров и Александр Сырский
Дмитрий Комаров и Александр Сырский / скриншот

В подземном Центре принятия решений Комарову удалось записать интервью с Сырским.

"Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления - я увидел перед собой не только военного, а в первую очередь человека - скромного, вежливого, человечного", - признался журналист.

Увидеть полное интервью с генералом Сырским можно будет в документальном фильме "Год", который выйдет на телеканале "1+1" 24 февраля 2023 года.

Так выглядит
Так выглядит "Центр принятия решений" / скриншот

Как сообщал Главред, с начала подготовки войны с Украиной президент страны-агрессора России Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на специальном бронированном поезде.

СМИ писали, что ко всем основным резиденциям Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции.

Ранее сообщалось, что в районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.

Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

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