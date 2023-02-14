Путину построили секретную железную дорогу и станции: выход прямо к бункеру

Стало известно о трех локациях, которые могут быть связаны с засекреченным железнодорожным сообщением Владимира Путина.

Для Владимира Путина построили специальную железную дорогу / Скриншот

Ко всем основным резиденциям российского диктатора Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом построили секретные станции.

Российское издание Проект выяснило, по крайней мере, три локации, которые могут быть связаны с засекреченным железнодорожным сообщением Путина.

Отмечается, что на территории Валдайского национального парка под охраной находится железнодорожная станция с вертолетной площадкой рядом с селом Длинные Бороды - это ближайший населенный пункт к любимой Путиным валдайской резиденции. Трое местных жителей сообщили изданию, что станция и специальная железнодорожная ветка к ней построены только для президента РФ.

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В то же время по данным спутниковых снимков, станция в Ново-Огарево появилась в 2015 году - она расположена в 400 метрах от резиденции Путина в Московской области. Земля под станцией была изъята из частной собственности в пользу ФСО решением тогдашнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Сама спецстанция рассчитана на небольшое количество вагонов и скрыта за высоким забором, на котором через каждые 10 метров установлены камеры наблюдения.

Кроме того, для остановки поезда возле сочинской резиденции "Бочаров ручей" в 2017 году появилась платформа и новая тупиковая железнодорожная ветка, скрытая от путей, по которым ходят электрички, высоким забором.

Что известно о бронепоезде Путина

Как рассказал бывший машинист, с которым поговорил журналист "Проекта", бронепоезд Путина базируется в депо на станции "Москва-Каланчевская", где расположен закрытый вокзал для вип-персон. Этот спецвокзал, и сейчас функционирует - высокий забор, окружающий его, дополнительно укреплен колючей проволокой.

В 2017 году прямо к перрону вип-вокзала на Каланчевке проложили новую автодорогу для кортежа. Спецпоезд президента принадлежит компании "Гранд-Сервис Экспресс", которая была связана с близким другом Путина Юрием Ковальчуком.

Напомним, ранее сообщалось, что президент страны-агрессора Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на специальном бронированном поезде.

При этом российский диктатор отдает предпочтение бронепоезду с начала подготовки войны с Украиной.

Ранее сообщалось, что в районе резиденции президента РФ Владимира Путина в Московской области разместили комплекс ПВО.

Размещение комплекса ПВО зафиксировали всего в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

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