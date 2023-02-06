Дмитрий Комаров представит авторский документальный проект "Год" на "1+1 Украина"

Авторский проект "Год" к годовщине полномасштабной российско-украинской войны с репортажами Дмитрия Комарова из горячих точек выйдет 24 февраля.

Дмитрий Комаров представляет авторский документальный проект "Год" / Пресс-служба

С первых дней полномасштабного российского вторжения Дмитрий Комаров находится в самых горячих точках, чтобы показать зрителям войну и деоккупированные территории совсем с другого ракурса.

Комаров не покидал Украину с 24 февраля 2022 года, был первым журналистом, который своими глазами увидел и снял ужасы только что освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Он видел первые эмоции людей сразу после деоккупации Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.

Документальный проект "Год" от команды Мира наизнанку - это авторский взгляд Дмитрия Комарова на войну с тех ракурсов, которые не увидишь в новостях. Уникальные, редкие, эксклюзивные комментарии от тех, чьими руками и умом творится наша будущая победа. Конечно же, главные герои проекта Дмитрия – простые украинцы, люди, которые уже почти год каждый день героически показывают свою силу и мощь.

Как отметил Дмитрий, это будет невероятно эмоциональный проект о событиях, судьбах и решениях, которые формируют нашу историю.

Дмитрий Комаров представляет авторский документальный проект "Год" / Пресс-служба

Что, прежде всего, просили люди в Буче? Как первый украинский танк проехал в Гостомель несмотря на взорванные мосты? Как выглядел Северодонецк перед временной оккупацией? И какой была Салтовка в апреле 2022 года, когда враг пытался сравнять Харьков с землей? Все это – в авторской работе Дмитрия.

Авторский подход и собственный журналистский стиль Комарова, который зрители за 12 лет привыкли видеть в Мире наизнанку, остается неизменным: эксклюзивные факты, съемки, комментарии, интервью. Все репортажи – с личным участием автора с места событий.

Дмитрий Комаров представляет авторский документальный проект "Год" / Пресс-служба

Съемочная группа не раз попадала под обстрелы вместе с Силами обороны Украины. И, как вспоминает Дмитрий, камера продолжала снимать даже там, где хотелось закрыть глаза:

"Я никогда не забуду Киев в первую неделю войны. Она была не просто близко – она была уже почти в городе. Через блокпост возле Лавина мола на Кольцевой обычные машины уже не пропускали, потому что дальше дорога простреливалась. Мы с военными неслись на бешеной скорости по совершенно пустой Кольцевой, чтобы минимизировать риск, что в машину что-то прилетит. Вокруг непрерывно слышались взрывы, стояли обгорелые авто. Не доезжая до Гостомеля была уже настоящая война. Это были не просто съемки – мы были бок о бок с Силами обороны, только в руках вместо оружия – камеры".

Дмитрий Комаров представляет авторский документальный проект "Год" / Пресс-служба

"Мой долг как журналиста и как украинца – документировать ужасные преступления русских против моего народа. Поэтому мы не выключали камеры, даже тогда, когда хотелось закрыть глаза. Мы покажем то, чего не было в новостях, без прикрас и смягчений. Это возможность посмотреть на важнейшие события этого года совсем с другого ракурса", – рассказывает Дмитрий.

Премьера документального проекта Дмитрия Комарова "Год" к годовщине полномасштабного российского вторжения состоится 24 февраля 2023 года на канале "1+1 Украина".