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Кассовые аппараты могут появиться в такси: в Раде готовят законопроект

14 января 2022, 14:30
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Даниил Гетманцев раскрыл подробности.

Такси
Кассовые аппараты могут появится в такси / УНИАН

В Верховной Раде в конце января будет зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение обязательной установки кассовых аппаратов в авто.

Такие изменения анонсировал глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в комментарии "Украинским новостям".

По его словам, сейчас проект находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

"Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", - отметил Гетманцев.

Читайте такжеФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому и когда облегчат бизнесРанее глава профильного комитета рассказывал о планах обязать таксистов установить регистраторы расчетных операций.

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"Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО (кассовый аппарат – ред.), который не составляет труда установить на телефон. Это может быть индивидуальная занятость или работа со службами такси", – сказал Гетманцев.

Кассовые аппараты в такси: что известно о законопроекте

На данный момент известно, что законодательная инициатива предусматривает, что каждый водитель такси будет вынужден покупать лицензию. За перевозку пассажиров без лицензии предусматриваются штрафы. Контролировать таксистов будут через диспетчерские службы (для них тоже предусмотрены лицензии).

Ранее Гетманцев заявил, что власти готовы снизить или отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов или систем расчетных операций в рамках предпринимательской деятельности до 1 февраля 2022 года.

Автор: Сергей Кущ
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кассовые аппараты Даниил Гетманцев новости Украины такси
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