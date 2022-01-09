Штрафы за отсутствие РРО или кассовых аппаратов: в Раде готовят изменения для ФОПов

Штрафы для ФОПов за неиспользование кассовых аппаратов могут отстрочить на месяц / УНИАН

Власти готовы снизить или отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов или систем расчетных операций в рамках предпринимательской деятельности до 1 февраля 2022 года. Об этом заявил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В эфире телеканала Эспрессо он рассказал о том, что запуск штрафов для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов или РРО, которые должны применяться с 1 января нового года, могут отложить на месяц – до 1 февраля 2022 года.

По его словам, не исключен и вариант, при котором штрафы могут снизить.

"Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы снизить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО до 1 февраля 2022 года", - подчеркнул Гетманцев.

Кассовые аппараты для ФОПов в Украине

Для физических лиц-предпринимателей (ФОПов) второй-четвертой групп с 1 января 2022 года стало обязательным применение в своей работе кассовых аппаратов или регистраторов расчетных операций.

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Предпринимателям, которые не используют кассовые аппараты, грозит штраф в размере 100% стоимости товара, проданного в обход системы. Следующий товар, проданный таким же образом, обернется штрафом уже в 150% от его стоимости.

В прошлом году было множество протестов ФОПов, которые требовали принять их законопроект № 5866-1, предусматривающий чеки только в случае дорогих покупок. Речь шла о товарах, стоимость которых составляет одну минимальную зарплату или 6,5 тысяч гривен.

Предприниматели говорили, что после запуска требования о кассовых аппаратах у них появятся дополнительные расходы на РРО и ведение бухгалтерской деятельности. В связи с нововведениями они будут вынуждены повысить цены на свои товары.

17 декабря прошлого года в Верховной Раде рассматривали законопроект №6376, на базе которого депутаты могли перенести введение кассовых аппаратов для ФОПов 2-4 групп на 2023 год. Однако документ не смогли включить даже в повестку дня.

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