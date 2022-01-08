Катастрофа МАУ в Иране может быть военным преступлением: в Украине призвали проверить 9 человек

Самолет МАУ был сбит Ираном 8 января 2020 года / Reuters

Украина ведет собственное расследование относительно катастрофы украинского самолета МАУ Boeing-737 рейса PS752, который следовал по направлению Тегеран-Киев. Существуют факты, указывающие на то, что крушение авиалайнера является не ошибкой, а военным преступлением. Накануне сбития самолета фиксировалась ситуация противостояния Ирана и США с признаками вооруженного конфликта. Системы ПВО вокруг аэропорта Тегерана находились в боевой готовности. Следует проверить 9 иранских военных на причастность к преступлению. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В своем материале на Радио Свобода он пишет о том, что Украина проводит собственное расследование по фактам умышленного убийства двух и более лиц, которое было совершено способом, опасным для жизни многих лиц; умышленного повреждения имущества, повлекшего гибель людей, и нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта с предварительной правовой квалификацией уголовных правонарушений по п.п. 1, 5 ч. 2 ст.115, ч.2 ст. 194, ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Катастрофа МАУ под Тегераном может быть военным преступлением

Мамедов говорит о том, что расследование трагедии продвигалось бы намного лучше в том случае, если бы Иран оказывал надлежащую помощь. Иранская сторона после крушения самолета предоставила доступ специалистам из Украины к месту падения авиалайнера, но они могли только наблюдать за тем, как бульдозер собирает обломки лайнера. Кроме того, все время информация следствия Ирана была засекречена.

Как утверждает он, сегодня существуют факты, позволяющие рассматривать трагический инцидент как военное преступление, а не ошибку. В качестве аргумента Мамедов приводит факт обострения отношений между США и Ираном, которое произошло накануне крушения самолета. В частности, 3 января 2020 года в Пентагоне заявили о завершении операции по убийству генерала Сулеймани. 8 января, когда сбили украинский самолет, Иран нанес ракетные удары по двум военным базам Штатов в Ираке. Вероятно, что иранские системы ПВО вокруг аэропорта Тегерана были в боевой готовности в ожидании возможного ответа со стороны США или союзников Вашингтона.

Список лиц, которые могут быть причастны к катастрофе МАУ

Гюндуз Мамедов пишет, что украинское следствие должно проверить причастность к преступлению всех лиц и подробно проанализировать отчет Ассоциации членов семей и погибших, который был опубликован в ноябре 2021 года. В отчете приводятся важные аргументы относительно квалификации преступления и опровержение сведений, предоставленных Ираном во время досудебного расследования.

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По его словам, нужно проверить ряд лиц, которым инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Это военнослужащие нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции и Иранской армии.

Капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

Первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheiro);

Третий лейтенант Саед Ахмад Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор);

Первый лейтенант Магамад Маджид Эслам Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

Капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi);

Майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);

Бригадный генерал Али Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

Второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia);

Полковник Мостафа Фарати (Mostafa Faratі).

Главред сообщал: в мае прошлого года Верховный суд провинции Онтарио вынес вердикт о том, что крушение самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года было совершенным намеренно терактом. Судья пришел к такому выводу на основании заключения специалистов. В Иране назвали решение безосновательным и заявили, что у инстанции Онтарио отсутствие юрисдикция для принятия таких решений.

Катастрофа самолета МАУ

Самолет Международных авиалиний Украины, направлявшийся по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение в Иране 8 января 2020 года. На борту гражданского лайнера Boeing 737 находилось 176 человек. Среди них 11 украинцев, в их числе 9 членов экипажа. В самолете находились граждане Британии, Германии, Швеции, Ирана, Канады и Афганистана.

Читайте такжеКатастрофа МАУ под Тегераном: экспертиза не подтвердила умышленное уничтожение самолета – СМИВ Тегеране через три дня после авиакатастрофы признали, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Хасан Рухани заявил, что самолет сбили "в результате непреднамеренной человеческой ошибки". Он пообещал привлечение виновных к ответственности.

В итоговом отчете Иран назвал причиной крушения самолета МАУ "ошибку оператора системы ПВО". В Украине заявили, что отчет стал "сборником манипуляций". В Киеве считают, что Тегеран пытается оправдаться и уйти от ответственности.

В феврале прошлого года в СМИ появилась информация о том, что разведка Канады получила аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на голос главы МИД Ирана Джавада Зарифа, говорит о возможных причинах катастрофы авиалайнера МАУ. Как указывается в сообщении, министр допустил, что лайнер могли сбить преднамеренно.

В МИД Ирана заявили, что информация Канады о наличии аудиозаписи с "голосом Зарифа" не соответствует действительности.