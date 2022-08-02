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Каждая ракета попадает в цель: даже американцы были удивлены, как ВСУ используют HIMARS - генерал

2 августа 2022, 11:30

Союзники Украины увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты. Андрей Ковальчук призвал Запад активизировать поставки.

HIMARS
Каждая ракета HIMARS разрушает мост или склад боеприпасов оккупантов / Википедия

Российским оккупантам не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS, которые Украина получила от США. Украинские бойцы научились мастерски с ними обращаться - каждая ракета попадает в цель.

Об этом рассказал командующий войсками оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью Tablet magazine.

По его словам, союзники Украины увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты.

"Даже американцы были удивлены тем, как эффективно мы использовали эти системы. Ведь каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета разрушает мост или склад боеприпасов", – сказал он.

Командующий ОК Юг призвал западных партнеров активизировать поставки еще большего количества артиллерийских систем.

При этом страна-агрессор Россия тратит на незначительные в военном плане цели ракеты за миллионы долларов. По словам Ковальчука, в промежутке между потерей российского оборудования на острове Змеиный и затоплением российского флагманского корабля Москва РФ растратила технологии на миллиард долларов только в водах Одессы.

Отметим, в РФ уже дважды распространяли лживые сообщения о том, что якобы им удалось уничтожить в Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Если сосчитать их заявления, то получается, что они "обезвредили" гораздо больше таких установок, чем США вообще дали Украине.

1 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще четыре установки.

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