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Ким поздравил с 8 марта мужчин, которые сбежали из Украины

8 марта 2022, 12:01

Глава Николаевской ОГА опубликовал новое видео.

Виталий Ким поздравил с 8 Марта мужчин, сбежавших из Украины / скриншот с видео

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким поздравил с праздником 8 марта не только женщин, но и мужчин.

На своем телеграм-канале Виталий Ким выложил короткое видео, в котором в характерной для себя ироничной форме поздравил мужчин с Международным женским днем.

"Да, и еще один момент. Поздравляю с 8 Марта всех мужчин, бежавших из Украины вместо того, чтобы защищать ее", - сказал он.

А вот женщинам в этот день пожелал, чтобы их сыновья, мужья, родители позвонили и сказали, что с ними все хорошо и не было потерь.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким в очередном видеообращении, защитники города получили поддержу и 8 марта начнется освобождение области от оккупантов.

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8 марта новости Украины Виталий Ким
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