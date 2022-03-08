Ким поздравил с 8 марта мужчин, которые сбежали из Украины

Глава Николаевской ОГА опубликовал новое видео.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким поздравил с праздником 8 марта не только женщин, но и мужчин.
На своем телеграм-канале Виталий Ким выложил короткое видео, в котором в характерной для себя ироничной форме поздравил мужчин с Международным женским днем.
"Да, и еще один момент. Поздравляю с 8 Марта всех мужчин, бежавших из Украины вместо того, чтобы защищать ее", - сказал он.
А вот женщинам в этот день пожелал, чтобы их сыновья, мужья, родители позвонили и сказали, что с ними все хорошо и не было потерь.
Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким в очередном видеообращении, защитники города получили поддержу и 8 марта начнется освобождение области от оккупантов.
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Автор: Сергей Коломиец