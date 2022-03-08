"Мы придем и вас развалим": ВСУ идут в наступление на Николавщине

ВСУ идут в наступление на Николавщине / скриншот с видео

ВСУ намерены идти в наступление в Николаевской области. Российских военных даже предупредили об этом.

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в очередном видеообращении, защитники города получили поддержу и 8 марта начнется освобождение области от оккупантов.

"Мы знаем, что враг истощен, а мы получили подкрепление. Зашли ребята с техникой и мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем. Мы придем и вас развалим, ждите", - заявил Ким.

Напомним, накануне Ким показал кучи военной техники российских захватчиков, которую у них отобрали украинские защитники.

Также нацполиция опубликовала видео, на кадрах которого украинские защитники уничтожают танк и БМП российских военных в Николаеве.

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