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Китай "забыл" два главных пункта: Загородний объяснил, что не так с "мирным планом" Пекина

23 марта 2023, 13:03
План КНР по завершению войны России против Украины должен содержать пункты с требованиями, на которых настаивают Киев и Запад, считает Тарас Загородний.
Загородний, Китай
Документ Китая не является "мирным планом", поскольку не предусматривает ответственности для агрессора России - эксперт / Коллаж ua.depositphotos.com, Главред

Так называемый "мирный план" Китая не содержит механизма наказания России как государства-агрессора и требования о выводе российских оккупационных войск из Украины. Документ не предусматривает никакого мира, поэтому "план" не интересен Киеву и западному миру. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду в ответ на вопрос о том, мог бы Китай предложить какой-либо документ по завершению войны против Украины, который согласились бы обсуждать Киев и Запад, он сказал, что это возможно только в том случае, если в плане будет прописан механизм наказания агрессора России.

Как объяснил политолог, в якобы "мирном плане" Китая нет главных пунктов – наказания агрессора России за развязанную войну и требования о выводе оккупационных войск из Украины.

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"Если в документе не будет прописан механизм наказания России, как агрессора, то это никакой не документ. В "мирном плане" Китая нет главного – Россия несет ответственность или не несет. Не будет такого посыла – нечего и обсуждать, потому что это никакой не "мирный план". Там нет требования о выводе войск из Украины, на чем настаивают Киев и Запад", - отметил эксперт.

По его мнению, на данный момент Китай не может предложить инициативу, которая устраивала бы всех, потому что находится в плену своего специфического мировоззрения, отрицающего альтернативные точки зрения.

"Поэтому, если там нет ключевых пунктов, остальное, как в том анекдоте, можно, в принципе, уже не читать. А пока Китай не предлагает таких инициатив, потому что находится в плену собственной идеологии, которую продвигает", - подчеркнул Тарас Загородний.

Смотрите полную версию интервью Тараса Загороднего Главреду

"Мирный план" Китая по войне России против Украины

КНР в годовщину полномасштабного военного вторжения России в Украину опубликовал документ, в котором изложил свою позицию по ситуации. В декларации Пекина 12 пунктов – ни в одном из них Пекин не осудил нападения Москвы на Киев, военных преступлений РФ в Украине и не выступило за вывод оккупационных войск с украинской территории. Также Пекин не предложил никаких механизмов реализации своего "плана".

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что он не согласен с перечнем пунктов документа Китая по войне России против Украины. Однако Зеленский не исключил обсуждения тех инициатив Пекина, которые нужны Киеву.

Глава агрессора России Владимир Путин 21 марта в ходе совместного с председателем Китая Си Цзиньпином заявления сказал, что, дескать, "мирный план" КНР соответствует интересам России. Впрочем, Путин фактически добавил, что в реализации этого "документа" не заинтересованы ни Украина, ни Запад.

Визит Си Цзиньпина в Москву:

Тарас Загородний новости Китая война России и Украины
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