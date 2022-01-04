Кличко выпустил календарь на "2222 год" с коллекцией своих ляпов

Кличко презентовал календарь со своими оговорками / Фото instagram.com/vitaliyklitschko

Мэр Киева Виталий Кличко, который нередко становится героем интренет-мэмов, выпустил календарь с подборкой собственных ляпов.

На обложке изображен сам столичный градоначальник в кожаной куртке и с мотоциклетным шлемом под рукой. Вместо 2022-го указан 2222 год - отсылка к одной из оговорок мэра.

Как известно, 28 декабря Виталий Кличко поздравлял украинцев с "новым 2222 годом".

"С хорошим настроением встречаем новый 2220…2222 год", — сказал мэр столицы во время поздравления.

Календарь Кличко на 2222 год / Фото instagram.com/vitaliyklitschko

Также дизайнеры календаря обыграли известное "изречение" Кличко, прозвучавшее еще в ноябре 2013 года в эфире Шустер Live: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это сделать".

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В частности, пост мэра Киева в Instagram, где сообщается о выходе календаря, подписан так: "Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже".

Календарь находится в свободном доступе, поэтому скачать его может каждый.

Самые известные ляпы Кличко

В 2014 году политик решил рассказать о своих заместителях, но не смог их сосчитать.

"У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и не могут быть приняты. Почему не знаю".

В том же году Кличко обратился к жителям столицы перед отопительным сезоном и снова оконфузился. Предвидя небывалое потепление, мэр столицы призвал горожан готовиться не к снегу, а к земле.

"Каждого из киевлян я прошу с пониманием к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян, точно также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле", – сказал Кличко.

В другом интервью боксер и мэр дал повод подозревать наличие у него сверхспособностей. На вопрос о том, что может объединить Украину, Кличко ответил так:

"Хочу обратить внимание всех. Встречался со многими милиционерами, которые погибли. С людьми демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос..."

А однажды градоначальник не смог вспомнить, где его жена. По его словам, она одновременно находится и в Киеве, и в Германии:

"Она находится везде. Она находится в Киеве. Сегодня она улетела в Германию. Она работает по всему миру. Вообще она находится там, где я".

Стоит отметить, что сам Виталий Кличко с юмором относится к своим оговоркам. В ноябре 2020 года он даже презентовал книгу собственного авторства под названием "Хто не чув, той побачить!". В ней собраны 14 самых известных цитат мэра.

Как сообщал Главред, 19 июля 2021 года глава КГГА и легендарный украинский боксер Виталий Кличко отпраздновал свой 50-й день рождения. По этому случаю он опубликовал биографический мини-фильм и поделился крутым видеороликом, на кадрах которого показал прыжок с парашюта, покорение горных вершин и подтягивание на турнике.

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