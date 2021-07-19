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"Всего в жизни добился сам и продержался 50 раундов": Кличко показал экстремальное юбилейное видео

19 июля 2021, 14:31
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Мэр украинской столицы опубликовал нарезку самых ярких событий своей жизни в честь 50-ого дня рождения.

Кличко
Кличко сегодня 50 / УНИАН

В понедельник, 19 июля, глава КГГА и легендарный украинский боксер Виталий Кличко празднует свой 50-й юбилей. По этому случаю он опубликовал биографический мини-фильм и поделился крутым видеороликом, на кадрах которого показал прыжок с парашюта, покорение горных вершин и подтягивание на турнике.

"Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая его моменты, думаешь: неужели это все было со мной? Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, которые пережил - это моя история. И история людей, которые были рядом и которые сегодня рядом со мной. Когда-то я выбрал своим девизом слова: нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть - если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного!", - написал Кличко.

Также он отметил, что это только экватор его жизни, а "впереди еще много историй!".

Поклонники киевского мэра поздравили его с днем рождения, назвав суперменом, а также пожелали с прогрессом в +10 отпраздновать "60-й раунд своей жизни".

Чем известен Виталий Кличко

Украинский боксер завершил карьеру спортсмена в 2012 году. На его счету победа культового немецкого боксера Мануэля Чарра. Всего он сражался 47 раз, из которых получил 45 побед (43 - нокаутом). При этом, сам он ни разу не получил нокаут и нокдаун.

Более того, Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиях:

  • WBO (1999-2000),
  • WBC (2004-2005, 2008-2013),
  • и по версии журнала The Ring (2004-2005).
новости Киева день рождения Виталий Кличкко
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