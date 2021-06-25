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"Однажды я стану мэром": блогер вызвал Кличко на баттл и получил ответ в стихах

25 июня 2021, 19:34
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В Сети стал вирусным хит фронтмена группы Karta Svitu о работе главы КГГГА.

Троллинг Кличко
Иван Марунич зачитал веселый рэп о Кличко и его политической карьере / Скриншот

Украинский блогер, солист группы Karta Svitu и проекта Ол.Ив.ьЕ Иван Марунич зачитал рэп-композицию "Однажды я стану мэром" и пошутил над главой КГГА Виталием Кличко. Видеоролик блогер опубликовал на своей странице в Facebook и не ожидал, что получит ответ от самого мэра, которого отметил в публикации, добавив вопрос: "Виталий Кличко, как вам?".

В песне блогер использовал нарезку из фраз и заявлений Кличко, сказанных во время общественных мероприятий.

"Перше, з чого я почну роботу, розклею на білбордах своє фото. Нехай на початку 21 сторіччя усі звикають до мого обличчя. О 12:00 проводитиму брифінги, казатиму про плани, казатиму про підсумки. Мене цитуватимуть дорослі та діти: Щоб холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти", - так Марунич осветил деятельность Виталия Кличко.

Песня видимо понравилась киевскому мэру. Он назвал ее хитом и разместил в Instagram-stories.

Троллинг Кличко

Мэр Киева с креативным ответом не запоздал. В комментариях под видео Кличко написал: "А вам такое как?" и ответил блогеру стихотворением, в котором посоветовал дальше заниматься музыкой и не думать о карьере политика из-за ее "безсонных ночей".

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"Навіщо тобі ті безсонні ночі, кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись, музикой краще продовжуй займатись", - с юмором ответил Кличко.

Троллинг Кличко

Баттл блогера и мэра развеселил Сеть. Пользователи написали множество комментариев как в пользу Марунича, так и в пользу Кличко и даже просили запустить песню по радио.

Напомним, в Чехии полиция провела крупнейшую спецоперацию "Кличко", в ходе которой задержали четырех украинцев по обвинению в нелегальных поставках дешевой рабочей силы из Украины на чешский рынок труда. Расследование этой схемы стало одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы. В ней приняли участие около 100 сотрудников полиции и более 50 сотрудников таможни.

Виталий Кличко блогеры новости Украины
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