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В Чехии полиция провела крупнейшую спецоперацию "Кличко": задержаны украинцы

6 июня 2021, 13:01
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Арестованы украинцы из Закарпатья, которые за копейки и нелегально поставляли на рынок Чехии рабочую силу.

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В Чехии полиция провела крупнейшую спецоперацию "Кличко": задержаны украинцы / УНИАН

В Чехии задержали четырех украинцев, которых обвиняют в том, что они нелегально поставляли дешевую рабочую силу из Украины на чешский рынок труда. Расследование этой схемы стало одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы - ее кодовое название "Кличко". В ней приняли участие около 100 сотрудников полиции и более 50 сотрудников таможни.

По информации изданий Радио Свобода и Idnes.cz, полиция города Пардубице (130 км от Праги), в сотрудничестве с Таможенной администрацией соседнего города Градец-Кралове разоблачили группу злоумышленников, которые поставляли в Чехию дешевую рабочую силу.

Сообщается, что руководили схемой несколько украинцев из Закарпатской области, которые искали работу для местных жителей по всей Чехии. Работников трудоустраивали фактически нелегально: они ездили на трехмесячные смены в основном по туристическим визам, не имея разрешения на работу.

Заробитчане в Чехию приезжали через Венгрию, Словакию и Польшу. Речь шла о поставках рабочей силы преимущественно в сельскохозяйственные фирмы Чехии (до 80% случаев), а также на другие низко оплачиваемые работы.

Люди работали за часть зарплаты, которую им должен был выплатить работодатель, а остальные деньги присваивали себе руководители нелегальной сети трудоустройства.

"Мы задержали главного члена банды, который называет себя "боссом", членов его семьи и еще двух человек, перевозивших работников в Чехию", - пояснил на пресс-конференции в Пардубице следователь Ондржей Старый.

Возраст задержанных составляет от 34 до 43 лет, предварительно им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, за что украинцам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Операция с кодовым названием "Кличко" началась еще в конце апреля. В ней приняли участие около 100 сотрудников полиции и более 50 сотрудников таможни.

Арестованы украинцы из Закарпатья, которые вложили деньги в недвижимость. Двое из четырех задержанных имели резиденции в Градец-Кралове и Среднечешском крае.

Читайте такжеУпали с 15-го этажа: в Польше оборвался лифт с украинцамиЗлоумышленников удалось задержать из-за махинаций с выплатами налогов. Деньги, которые руководители схемы недоплачивали работникам из Украины, они снимали небольшими суммами в нескольких банкоматах, всегда на суммы до 10 тыс. крон, таким образом, избегая отчетности и проверок. Также через подставные компании они распределяли деньги по фиктивным счетам. С января 2018 года до апреля 2020 был нанесен ущерб на сумму почти 41 млн крон (более 52 млн грн), по данным следствия.

Именно чешская налоговая служба и заметила странное поведение девяти юридических лиц и начала мониторинг их сложных бухгалтерских операций.

Сейчас четверо задержанных находятся в предварительном заключении.

В украинском консульстве в Брно сообщили, что о полицейской операции узнали из новостей, хотя полиция должна была сообщить о задержании украинских граждан.

Ранее сообщалось, что двух жителей Львовской области из города Турка обнаружили мертвыми на складе для сельскохозяйственной продукции в Чехии.

заробитчане новости Чехии
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