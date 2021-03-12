В Чехии украинские заробитчане задохнулись газом в холодильной камере

В Чехии погибли двое украинцев / radio.cz

Двух жителей Львовской области из города Турка, обнаружили мертвыми на складе для сельскохозяйственной продукции в Чехии, пишет местное издание Бойковщина.

30-летний Юрий Рябко и 31-летний Михаил Шуптар погибли в результате несанкционированного проникновения в ангар, где местные аграрные предприятия хранили фрукты. Отмечается, что помещение ангара было заполнено специальным газом, кислорода внутри не было. Из-за этого украинцы и задохнулись.

Как рассказали Укринформу в Министерстве иностранных дел, сотрудники украинского консульства в чешском городе Брно уже занимаются оформление документов для репатриации тел погибших в Украину. Обстоятельства трагедии выясняет местная полиция.

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По словам главы Турковской городского громады, погибшие украинцы ранее неоднократно ездили на заработки в Чехию. Оба мужчины были женаты, у них были деты.