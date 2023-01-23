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Когда добьют Крымский мост: генерал-разведчик назвал главное условие и вероятные сроки

23 января 2023, 15:57
Николай Маломуж спрогнозировал вероятные сроки, когда может быть нанесен удар по Крымскому мосту.
Крымский мост, Николай Маломуж
Николай Маломуж оценил вероятность новых ударов по Крымскому мосту / Фото УНИАН, Википедия

На сегодня тема уничтожения Крымского моста не является актуальной, заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, когда ВСУ начнут наступательные операции на юге, параллельно встанет вопрос об уничтожении коммуникации, с помощью которой противник поставляет боеприпасы, технику и живую силу по Крымскому мосту.

"Но это должны быть одновременные действия – наступление стратегического характера и удар по Крымскому мосту", - уверен бывший глава СВР.

Он также спрогнозировал вероятные сроки, когда может быть нанесен удар по Крымскому мосту.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

"Если наступление состоится через три-пять месяцев, то тогда же станет актуальным и вопрос Крымского моста", - добавил Маломуж.

Напомним, 8 октября 2022 года на незаконно построенном страной-оккупантом Россией Крымском мосту случился взрыв.

Сообщалось, что произошла детонация взрывчатки, которая, вероятно, была заложена в грузовик. В результате часть дорожного покрытия Крымского моста обрушилась.

В СМИ писали, что подрыв Крымского моста – это специальная операция Службы безопасности Украины. Однако официально спецслужба и Киев сведения не подтверждали.

Детали операции в СБУ рассказали только в конце декабря.

В МВД Украины отмечали, что оккупанты России смогут восстановить дорожное покрытие на Крымском мосту как минимум лишь через 3-5 месяцев. В ведомстве подчеркнули – заявления захватчиков о быстром восстановлении полотна эстакады являются ложными.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Другие новости:

Николай Маломуж Крымский мост война России и Украины
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