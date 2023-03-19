Когда можно отказаться от вручения повестки в военкомат: юрист назвал условие

Отказаться от повестки в военкомат можно, однако для этого нужны веские основания.

Юрист пояснил порядок вручения повесток в военкомат / УНИАН

В последнее время вокруг темы вручения военнообязанным повесток в военкомат разгорелась настоящая дискуссия.

Нередко возникает вопрос о том, могут ли граждане Украины отказаться от получения повестки в военкомат. На этот вопрос РБК-Украина ответил адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой.

По его словам, если работниками Территориальный центр комплектования и социальной поддержки соблюдены все процедурные требования, то без наступления негативных для лица последствий (привлечения к административной или уголовной ответственности) отказаться от получения повестки невозможно.

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Вместе с тем юрист обратил внимание на то, что отказаться от повестки в военкомат можно, однако для этого нужны веские основания.

Когда можно отказаться от повестки

По словам собеседника, сделать это можно, когда документ пытаются вручить неустановленные лица или те, кто не имеет надлежащих полномочий.

"Можно (отказаться от повестки — ред), однако только в случаях, если лица, пытающиеся вручить повестки нарушают процедуру вручения повесток, или не имеют соответствующих полномочий", — пояснил адвокат.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

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