Бронь от мобилизации: в Кабмине определили, кому из работников не светит военкомат

Бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые являются критически важными.

В Украине уточнили процедуру мобилизации / УНИАН

В Украине утвержден Порядок бронирования военнообязанных работников при мобилизации, а также Порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики.

О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Установлено, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены", - сообщил чиновник.

Как уточняет Европейская Бизнес-Ассоциация, в соответствии с новой процедурой, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые являются критически важными, чтобы предприятие продолжало работать.

Уточняется, что определение предприятия критически важным для экономики проводится по исчерпывающему перечню критериев, в частности:

общей суммой уплаченных налогов и других сборов (превышает 1,5 млн евро);

суммой поступлений в иностранной валюте (эквивалент 32 млн евро);

стратегическим значением для экономики и безопасности страны (в соответствии с постановлением КМУ №83 от 2015);

важным значением для удовлетворения потребностей территориальной громады, отсутствием задолженности по уплате ЕСВ, размером зарплаты - не менее средней зарплаты по региону;

резидентством Дія Сіті.

Кроме того, установлено, что бронирование, которое уже было предоставлено работнику по старой процедуре, будет сохраняться в течение срока, на который оно было выдано, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

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