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Контрнаступление ВСУ: в ГУР заявили, что судьбоносные решения принимаются перед ударом

Андрей Ганчук
7 апреля 2023, 16:05 обновлено 7 апреля, 16:07
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Украина обменивается военной информацией со странами-союзниками, однако окончательные решения принимаются в Киеве, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.
ВСУ, войска РФ
Украина принимает главные решения по войне в последний момент - ГУР / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

Планы контрнаступления Вооруженных сил Украины являются сверхсекретной информацией, которой владеет ограниченное число лиц. Киев консультируется со странами-союзниками, однако окончательное решение принимает самостоятельно. Ключевые решения принимаются в судьбоносный последний момент, в том числе, и из соображений безопасности. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что информация о контрнаступлении ВСУ абсолютно засекречена.

По его словам, идет обмен сведениями со странами-союзниками, однако окончательное решение по всем вопросам принимает военно-политическое руководство Украины совместно с верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским.

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"Это сверхсекретная информация, много партнеров, много обмена информацией, но окончательное решение принимает Украина и украинское военно-политическое руководство, безусловно, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский", - объяснил ситуацию Юсов.

Андрей Юсов подчеркнул, что нлавные решения принимаются в окончательный и судьбоносный момент. Это обусловлено, в том числе, и соображениями безопасности.

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Контрнаступление ВСУ

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит ранее сказала, что ВСУ могут перейти в контрнаступление уже в ближайшие недели. Киев сам выберет тактику на поле боя. Также Смит подчеркнула, что оккупанты России также пытаются начать свое наступление.

Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорилось, что армия Украины готовится к контрнаступлению. Вероятным направлением удара ВСУ назвали оккупированные районы юга страны.

По данным Reuters, Украина в ближайшие недели или месяцы применит на поле боя 8 новых штурмовых бригад в 40 тысяч военных для проведения операции по возвращению своих территорий. Военная операция станет серьезным вызовом для Украины, от ее результата будет зависеть дальнейшее развитие вопроса завершения войны.

Война России против Украины:

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