"Короче, всё плохо": оккупант рассказал, что в феврале будут решающие бои

Российский оккупант жалуется на то, что ему не разрешают пойти в отпуск и он боится вернуться домой в гробу.

Февраль может стать решающим в войне / Коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

Боевые действия на фронте в феврале могут стать решающими в этой кровавой войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Оккупанты уже ноют и жалуются своим женам из-за того, что в следующий раз они могут встретиться, когда российский вояка уже будет в гробу. Телефонный разговор опубликовала украинская разведка.

Оккупант пожаловался, что российское командование не отпускает домой даже контрактников.

"Хочешь правду скажу? В общем, один результат. Ну как, два, есть два пути: один путь – это в гробу, и второй – в конце всей войны, когда она закончится, возможно, приду", – сказал оккупант.

Он прямо говорит, что российская армия может проиграть, ведь сейчас на фронте у оккупантов "всё плохо".

"Ребята говорят, что в феврале месяце будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, (украинские военные - Главред) подогнали повсюду технику. Будет, наверное, решающий месяц. Или мы всех победим, или мы (испугаемся - Главред), и будет продолжение войны", - сказал оккупант.

Февраль может стать решающим в войне / скриншот из видео

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что для того, чтобы остановиться на прогнозах главного разведчика Украины генерала Буданова про лето 2023 года, нужно успешно провести операцию по разгрому 200-тысячной группировки российских войск, которую собрали в РФ для возобновления наступления.

Политолог Джордж Фридман считает, что в ближайшее время на фронте в Украине начнутся ожесточенные боевые действия. Ситуация будет крайне тяжелой. Война в Украине приближается к кульминации и скоро произойдет новый опасный перелом.

11 февраля эксперт Владислав Селезнев заявил, что Россия не начала одномоментного масштабного наступления, но сейчас оно идет на пяти направлениях украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении.

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