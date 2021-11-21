Кремлю мерещится "русофобия" и подготовка Украиной удара на крымском направлении

В РФ заявили о подготовке Украиной провокаций в Азовском и Черном морях.
В совете безопасности России заявили о том, что Украина якобы ведет подготовку провокации в районе захваченного РФ Крыма.
Замсекретаря СБ РФ Александр Гребенкин в интервью rg.ru заявил, что "возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях".
Российский чиновник озвучил тезис о том, что на границе с Украиной якобы отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
"Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах России. Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны", - утверждает Гребенкин.
Он также повторил заезженные мантры Кремля о "государственном перевороте", а также о "радикальном национализме" и "русофобии" в Украине.
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Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары через соседнюю Беларусь, по восточным областям и Одессе.
Атака, которую готовит Россия, заявил глава военной разведки, будет гораздо разрушительнее, чем что-либо ранее в войне на Донбассе.
Ранее о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.
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