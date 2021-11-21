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Россия готовится атаковать Украину в начале 2022 года, ударит по Востоку и Одессе – разведка

21 ноября 2021, 12:46
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Нападение, которое готовит Кремль, будет значительно масштабнее любых действий российских войск с 2014 года, считает Буданов.

Российские войска
РФ готовится атаковать Украину в январе / Reuters

Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары через соседнюю Беларусь, по восточным областям и Одессе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Атака, которую готовит Россия, заявил глава военной разведки, будет гораздо разрушительнее, чем что-либо ранее в войне на Донбассе. Сначала она будет состоять из серии "психологических операций", чтобы показать – украинская власть якобы "предала народ".

"Они хотят разжечь беспорядки путем протестов и митингов, которые покажут, что люди выступают против правительства. Они хотят сделать ситуацию внутри страны более опасной и жесткой, сделать так, чтобы мы сменили власть. Если они не смогут этого сделать, то войска сделают свое дело", – сказал Буданов в интервью изданию Military Times.

Комментируя заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что пока неясно, решил ли президент России Владимир Путин нападать или нет, Буданов подчеркнул: РФ увеличивает количество войск и вооружения в аннексированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности Искандер и другое вооружение к границе. Также глава ГУР отметил, что суровые погодные условия зимой на планы россиян не повлияют.

Схема возможного вторжения России в Украину / фото – Military Time, ГУР Минобороны

По словам руководителя ГУР Минобороны, оценки Украины и США по поводу возможного начала боевых действий примерно совпадают – это январь-февраль 2022 года. Он добавил, что в идеале США помогли бы сдерживать любое вторжение РФ благодаря дополнительной военной помощи и усилению дипломатического и экономического давления, включая ужесточение санкций, а также арест и блокировку российских активов.

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Посольство России не ответило на запрос издания о комментарии, а в Пентагоне отказались комментировать оценки Буданова относительно сроков и характера любого потенциального российского нападения, вместо этого сославшись на позицию главы Минобороны США Ллойда Остина. Он говорил, что Штаты "обеспокоены" информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной, но что именно Путин планирует, там сказать не могут и призывают Кремль к прозрачности.

Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины

Первым о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

Президент Зеленский в обращении 10 ноября назвал перемещение российских войск попыткой психологического давления, которое больше не действует.

Меж тем в России отвергли возможность вторжения в Украину и обвинили Киев в "нагнетании ситуации". По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, Россия "не планирует и никогда не планировала" вторжение на украинскую территорию, но при условии, если "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще".

viber
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