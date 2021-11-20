"Легкого прохода, как в 2014-м, не будет": министр обороны не верит в большое вторжение РФ в Украину

Алексей Резников не верит в большое наступление России / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в большое наступление России и захват новых украинских территорий, прогнозируемое зимой. Он положительно оценивает, что об угрозе эскалации на Донбассе начал говорить весь мир – это позволит показать Кремлю, что "цена этой агрессии для него будет непомерной".

Отвечая на вопрос о новых данных украинской разведки, глава Минобороны в интервью Голосу Америки отметил, что данные разведок украинских и западных относительно расположения российских войск совпадают, но оценки могут быть разными.

"Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно потому что мы просто уже готовы, а для них это стало немного неожиданно. Они считают что данные свидетельствуют о росте рисков, и я с ними согласен, потому что есть признаки эскалации. Для нас важно, что наконец-то они начали бить тревогу публично и благодаря, в том числе, средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира", – сказал министр.

Резников добавил, что ищет в сложившейся ситуации позитив, ведь "это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной". Он подчеркнул, что в случае вторжения президенту России Владимиру Путину придется заплатить высокую цену.

"Это потеря человеческих жизней, это потеря экономическая. Это потеря его окружения доступа к банковским счетам. Ну и плюс давайте не забывать, что войны – это еще гробы, в которых возвращались российские солдаты. Весеннее исследование российского исследовательского центра "Левада-центр" о основные страхи россиян показало, что страх номер один – это страх войны. Второй страх – это страх репрессий. Вот чего боятся россияне. Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной? – спросил Резников.

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Резников также отметил, что Украина ожидает "реальную поддержку США перед лицом серьезной угрозы агрессии со стороны Российской Федерации".

Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины

Первым о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

Президент Зеленский в обращении 10 ноября назвал перемещение российских войск попыткой психологического давления, которое больше не действует.

Меж тем в России отвергли возможность вторжения в Украину и обвинили Киев в "нагнетании ситуации". По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, Россия "не планирует и никогда не планировала" вторжение на украинскую территорию, но при условии, если "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще".