"Криворукие дебилы": Арестович резко высказался о трагедии в Чаплино

Скорее всего, пытались поймать воинский эшелон на перегоне где-то, на стоянке. Но, как всегда, промахнулись и попали по гражданским, отметил советник ОП.
Советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на трагедию в Чаплино на Днепропетровщине - вчера там в результате ракетного удара погибло более 20 челове, много пострадавших.
"Скорее всего, пытались поймать воинский эшелон на перегоне где-то, на стоянке. Но, как всегда, промахнулись и попали по гражданским, потому что они криворукие дебилы. Вот и всё. Они идиоты", - отметил он в эфире программы Марка Фейгина.
По словам Арестовича, российские военные не несут никакой ответственности за удары по гражданским целям и это является главной проблемой.
Ракетный удар оккупантов по Чаплино
Напомним, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Удар был нанесен прямо по вагонам, в которых находились люди.
Позже президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что пять человек в результате удара сгорели в машине, которая стояла неподалеку от станции. Также погиб 11-летний подросток – российская ракета разрушила его дом.
Вследствие ракетного удара российских захватчиков по поселку Чаплино в Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 25 человек.
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