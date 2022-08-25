"Криворукие дебилы": Арестович резко высказался о трагедии в Чаплино

Алексей Арестович отреагировал на обстрел поездов в Чаплино / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на трагедию в Чаплино на Днепропетровщине - вчера там в результате ракетного удара погибло более 20 челове, много пострадавших.

"Скорее всего, пытались поймать воинский эшелон на перегоне где-то, на стоянке. Но, как всегда, промахнулись и попали по гражданским, потому что они криворукие дебилы. Вот и всё. Они идиоты", - отметил он в эфире программы Марка Фейгина.

По словам Арестовича, российские военные не несут никакой ответственности за удары по гражданским целям и это является главной проблемой.

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Ракетный удар оккупантов по Чаплино

Напомним, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Удар был нанесен прямо по вагонам, в которых находились люди.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что пять человек в результате удара сгорели в машине, которая стояла неподалеку от станции. Также погиб 11-летний подросток – российская ракета разрушила его дом.

Вследствие ракетного удара российских захватчиков по поселку Чаплино в Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 25 человек.

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