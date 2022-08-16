"Крымский мост следующий": россияне в отчаянии после "фейерверков" на складе БП под Джанкоем

Крымский мост, взрывы в Крыму / скриншот

В селе Майское Джанкойского района в аннексированном Крыму гремят взрывы на складе боеприпасов оккупантов.

В результате ЧП началась эвакуация населения, а в Минобороны РФ причиной взрывов назвали "возгорание на площадке хранения боеприпасов".

С таким объяснением категорически не согласны россияне. В Сети поднялась паника, а некоторые даже озвучили свои версии приходящего.

"Что-то они часто стали детонировать, в том месяце на Авиабазе, в этом в части", "Первый раз можно поверить, но второй… За идиотов нас держат?", "Опять покурили неудачно", "Крымский мост следующий", - писали испуганные россияне.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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