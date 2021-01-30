"Легенда Опишни": ушел из жизни самый старший гончар Украины

Скончался самый старший гончар Украины

На Полтавщине умер самый старший гончар Украины Василий Омеляненко. Ему было 95 лет, сообщила Опишнянская территориальная община 29 января. О смерти выдающегося гончара также сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Остановилось сердце выдающегося украинского гончара Василия Онуфриевича Омеляненко. Вклад мастера глиняной игрушки и зооморфной скульптуры в становление народных художественных промыслов неоценим для страны", - написал он.

"Он легенда Опишни. Его ценят на Полтавщине. И справедливо, чтобы им стала гордиться вся Украина. Сделаем в министерстве все, чтобы способствовать этому. И чтобы как можно больше украинцев посетили Опишнянский парк глиняной скульптуры и познакомились с работами Мастера. Больно только, что посмертно", - подчеркнул министр.

Василий Омельяненко - биография

Василий Омеляненко заслуженный мастер народного творчества Украины, лауреат Премии имени Даниила Щербакивского и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, также Омеляненко член Национального союза мастеров народного искусства Украины, Национального союза художников Украины и член Наблюдательного совета Национального музея-заповедника украинского гончарства, старший гончар Украины.

Василий Омеляненко родился в поселке городского типа Опишне в бедной крестьянской семье. Семья нанимала жилье в односельчан на углу Гончар, где испокон веков жили гончары.

Омеляненко до войны получил семилетнее образование. Среднее получил уже после войны в вечерней школе. В 1950 году Василий Омеляненко окончил вечернюю школу, а в 1950 году работал на заводе "Художественный керамик".

Василий Омеляненко участвовал в многочисленных выставках и конкурсах, как в Украине, так и за рубежом: в Бельгии, Канаде, Японии, Болгарии, Югославии, Польши, США, Норвегии, Великобритании и других странах мира.

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