Легкие "горят", превращаются в песок: врач рассказала об ужасах в COVID-больнице

В больницы поступают пациенты с тяжелой формой коронавируса / facebook.com/moz.ukr

У жертв коронавируса зачастую легкие поражаются полностью. При этом они рассыпались в руках, как песок, рассказала заведующая интенсивной терапией больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец.

Как подчеркнула она в интервью BBC News Украина, в последнее время пациентов привозят меньше, однако среди них увеличивается доля тяжелых, которым нужна искусственная вентиляция.

"Все чаще болеют молодые люди. Сейчас болеют и умирают молодые люди без сопутствующих патологий. Дельта – это очень агрессивный штамм", - говорит медик.

По ее словам, зачастую молодые люди попадают в больницу, когда состояние уже очень тяжелое, выражена дыхательная недостаточность. Они истощены продолжительной интоксикацией, длительной температурой.

"У нас в реанимации скончался молодой парень. Это трагедия, потому что он был здоров и без сопутствующих проблем, но Дельта-штамм в разы более агрессивный и "сжег" его легкие. Я была на вскрытии – это страшная картина. Его легкие стали черными, рассыпались в руках, как песок. У молодого парня фактически не было легких. Вот что ковод делает с организмом", - рассказала врач.

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Матолинец добавила, что через день в больнице скорой медицинской помощи Львова от коронавируса умирает от трех до десяти человек: "На прошлой неделе в реанимацию поступило одновременно 14 человек. Только восемь пережили первые сутки. Представьте, в каком тяжелом состоянии их доставили".

Коронавирус в Украине

В Украине коронавирусную болезнь COVID-19 за сутки обнаружили у 23 572 жителей страны.

За сутки в Украине выздоровело 25 415 человек, 695 умерло. Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом – 4 564 человека.

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