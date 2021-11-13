Легкие "горят", превращаются в песок: врач рассказала об ужасах в COVID-больнице

В больницах растет доля тяжелых пациентов, которым нужна искусственная вентиляция, рассказала Наталья Матолинец.
У жертв коронавируса зачастую легкие поражаются полностью. При этом они рассыпались в руках, как песок, рассказала заведующая интенсивной терапией больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец.
Как подчеркнула она в интервью BBC News Украина, в последнее время пациентов привозят меньше, однако среди них увеличивается доля тяжелых, которым нужна искусственная вентиляция.
"Все чаще болеют молодые люди. Сейчас болеют и умирают молодые люди без сопутствующих патологий. Дельта – это очень агрессивный штамм", - говорит медик.
По ее словам, зачастую молодые люди попадают в больницу, когда состояние уже очень тяжелое, выражена дыхательная недостаточность. Они истощены продолжительной интоксикацией, длительной температурой.
"У нас в реанимации скончался молодой парень. Это трагедия, потому что он был здоров и без сопутствующих проблем, но Дельта-штамм в разы более агрессивный и "сжег" его легкие. Я была на вскрытии – это страшная картина. Его легкие стали черными, рассыпались в руках, как песок. У молодого парня фактически не было легких. Вот что ковод делает с организмом", - рассказала врач.
Матолинец добавила, что через день в больнице скорой медицинской помощи Львова от коронавируса умирает от трех до десяти человек: "На прошлой неделе в реанимацию поступило одновременно 14 человек. Только восемь пережили первые сутки. Представьте, в каком тяжелом состоянии их доставили".
Коронавирус в Украине
В Украине коронавирусную болезнь COVID-19 за сутки обнаружили у 23 572 жителей страны.
За сутки в Украине выздоровело 25 415 человек, 695 умерло. Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом – 4 564 человека.
Читайте еще:
- "Плато наступило": Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Украине
- Коронавирус за сутки обнаружили у более 23 тысяч украинцев – Минздрав
- Врач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавируса