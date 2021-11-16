Лежал посреди улицы: в Полтавской области натолкнулись на труп мужчины

Умер посреди улицы / pixabay

Сегодня, 16 ноября, около 06:30, в селе Гожулы, что в Полтавской территориальной громаде, на улице обнаружили мертвого мужчину.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, тело, лежавшее на улице Парковой, увидели прохожие и позвонили правоохранителям.

"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, установившая личность мужчины. Им оказался 43-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти тело умершего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

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