Лежал посреди улицы: в Полтавской области натолкнулись на труп мужчины

Для установления причины смерти тело умершего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Сегодня, 16 ноября, около 06:30, в селе Гожулы, что в Полтавской территориальной громаде, на улице обнаружили мертвого мужчину.
Как рассказали в пресс-службе полиции области, тело, лежавшее на улице Парковой, увидели прохожие и позвонили правоохранителям.
"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, установившая личность мужчины. Им оказался 43-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Для установления причины смерти тело умершего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
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Ранее мы сообщали, что в учебном центре Десна в Черниговской области произошло самоубийство - военный срочной службы застрелился, когда находился на посту. Инцидент произошел около 4 часов ночи. Военному было 23 года, а до дембеля ему оставался месяц.
Также Главред писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области, где супруги-пенсионеры выбросились с четвертого этажа квартиры с разницей в несколько минут. Погибшие пенсионеры оставили прощальную записку, в которой просили никого не винить в их смерти.
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