Лежал в луже крови: на улице в центре Киева трагически погиб мужчина

На улице в центре Киева погиб мужчина / скриншот из видео

В центре Киеве прямо посреди улицы скончался мужчина, предварительно, от потери крови. Произошло это вечером 8 июля на проспекте Победы возле Воздухофлотского моста.

Скорую и полицию на место происшествия вызвали свидетели инцидента. Они увидели, что посреди улицы в лужи крови лежит без сознания мужчина. Медики ничего не смогли сделать и лишь констатировали смерть, сообщает "Киев оперативный".

Что известно

несчастный случай произошел на проспекте Победы,10,

горожанин ехал на самокате, когда у него прямо посреди дороги открылось кровотечение,

в заметке говорится, что "скорую" вызвали прохожие, увидев "лежащего в крови мужчину",

как сообщили медики, у пациента на улице разошлись послеоперационные швы, поэтому он потерял слишком много крови. Мужчину даже не успели доставить в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагического происшествия. Как они квалифицировали инцидент, пока не ясно.

Ранее стало известно о смерти человека в одном из фитнес-клубов Киева. Инцидент произошел в торговом центре RetroVille по адресу проспект Правды, 47. Как утверждают очевидцы, мужчина просто занимался в спортзале, но в какой-то момент ему стало плохо. Первую помощь начал оказывать другой посетитель спортклуба. Через 20 минут приехала "скорая помощь", которая не смогла помочь человеку. Свидетели говорят, что у медиков не сработало оборудование.

До этого мы писали, что в метро Киева мужчина с криком "какая ж*па" шлепнул девушку по попе и получил отпор.