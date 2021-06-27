Смерть молодого бегуна на Львовском полумарафоне: что известно об умершем

Во Львове на полумарафоне умер студент / facebook.com/andriy.sadovyi

На Львовском полумарафоне в воскресенье, 27 июня, умер бегун, которому было около 23-24 лет. Парень был студентом, его имя не разглашают.

Правоохранители выясняют, могла ли стать причиной смерти парня жара (во Львове прогнозировалось до +31 градуса), пишет Сегодня со ссылкой на сведения пресс-службы полиции Львовщины.

Парень жил во Львове, а его родители проживают в Кривом Роге Днепропетровской области. Родителям уже сообщили о смерти сына, сообщает zaxid.net.

Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий на брифинге сказал, что бегун не был любителем, – он не единожды принимал участие в забегах в разных городах. По его словам, студент в 2019-м пробежал марафон в Киеве.

"На этот раз он хотел улучшить свой результат. Он очень хорошо и быстро сегодня бежал, 15 километров преодолел всего за 1 час 15 минут ... ", – добавил менеджер.

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Черницкий подчеркнул, что ответственность за состояние здоровья несут сами участники забега.

Напомним, 27 июня Львовский полумарафон 2021 (расстояние – 21 км) омрачил трагический инцидент – молодой парень упал за 200 метров до финиша. Участнику марафона быстро предоставили медицинскую помощь.

Волонтер-спасатель утверждала, что сначала парень дышал, а потом дыхание начало исчезать. Бегуна реанимировали около часа, однако так и не вернули к жизни.

Сначала организаторы полумарафона объявили, что забег прекращен, однако позже его решили продолжить по измененному маршруту.

Справка. Run Ukraine занимается организацией спортивных массовых мероприятий, в частности, Львовского полумарафона. В 2021 году во Львове прошел шестой по счету полумарафон.