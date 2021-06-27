Трагедия на Львовском полумарафоне: бегуна около часа пыталась вернуть к жизни

Появились подробности смерти бегуна во время Львовского полумарафона / Скриншот

Львовский полумарафон 2021 (расстояние 21 км) в воскресенье, 27 июня, был омрачен – один из бегунов упал почти в конце дистанции. Спасатель-волонтер утверждает, что участнику забега оперативно предоставили медпомощь – реанимировали около часа, однако так и не смогли вернуть к жизни.

К упавшему подбежали приблизительно через минуту, рассказала волонтер в видео, опубликованном в Telegram-канале Сегодня.

По ее словам, бегун лежал на боку, и у него было тяжелое дыхание.

"...Другие коллеги с другой стороны подбежали, мы перевернули его, поставили на доску сразу, зафиксировали, проверили жизненно важные параметры, у него присутствовало дыхание... очень слабо прослушивался пульс", – отметила девушка-спасатель.

Собеседница добавила, что приблизительно через минуту волонтеры заметили, что у бегуна начало пропадать дыхание, и приступили к сердечно-легочной реанимации. Волонтер подчеркнула, что участника марафона реанимировали около часа.

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Также девушка-спасатель сказала, что на место происшествия оперативно приехала скорая помощь, и медики тоже пытались вернуть бегуна к жизни, – использовали дефибриллятор.

Волонтер говорила, что во время марафона бегун ни на что не жаловался.

Ранее сообщалось, что 27 июня на Львовском полумарафоне 23-летний бегун упал за 200 метров до финиша. Парень скончался. После трагедии организаторы полумарафона сообщили, что мероприятие прекращено.