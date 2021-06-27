За 200 метров до финиша: во время львовского полумарафона умер 23-летний бегун

Во время львовского полумарафона умер 23-летний бегун / скриншот ZAXID.NET.

Во время проведения львовского полумарафона (21 км) умер 23-летний участник. Организаторы прекратили проведение соревнований, участие в которых могли принять все желающие.

Во время проведения соревнований одному из участников, 23-летнему бегуну, стало плохо за 200 метров до финиша. Реанимационные усилия медиков, дежуривших на трассе проведения полумарафона, результата не дали, сообщает ZAXID.NET.

Информацию о гибели участника полумарафона уже подтвердил мэр Львова.

Организаторы полумарафона уже объявили о прекращении соревнований. Подробности смерти 23-летнего бегуна должны сообщить на экстренном брифинге в мэрии.

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