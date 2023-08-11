Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

Великобритания является вторым государством после США, с которым Украина начала вести переговоры.

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Андрей Ермак рассказал о переговорах о гарантиях безопасности для Украины / president.gov.ua, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинская делегация под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака начала переговоры с Великобританией по соглашению о предоставлении гарантий безопасности.

"Украина сегодня начала первый раунд переговоров на рабочем уровне с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних документов", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Отмечается, что Великобритания является вторым государством после США, с которым Украина начала вести переговоры о гарантиях безопасности. Кроме этого, Великобритания "продолжила положительную динамику выполнения достигнутых нашей страной договоренностей по безопасности с ключевыми международными партнерами".

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"Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации смелых решений по поддержке Украины. Украинский народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы", - подчеркнул Ермак.

В пресс-службе Зеленского добавили, что гарантии для Украины являются элементом укрепления общей безопасности во всем евроатлантическом регионе.

Ранее Ермак анонсировал переговоры с США. Договоренности будут предполагать финансовые, оборонные механизмы поддержки Украины и наказание агрессора, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, а Госдепе США сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины. В администрации Байдена работают над тем, чтобы закрепить такую поддержку в двусторонних договоренностях, которые будут действовать независимо от первого лица.

Президент Владимир Зеленский после совета НАТО-Украина сказал, что Киеву нужны гарантии безопасности. Зеленский выразил надежду, согласно которой Украина вступит в Альянс по завершении войны с Россией.

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